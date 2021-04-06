В Пензе открылась выставка фотографий, сделанных студентами

06.04.2021 | 19:39

Студентка III курса Пензенского художественного училища имени К. А. Савицкого Елизавета Кутьмина решила принять участие в фотовыставке «Вижу все!». Что-то искать, замечать и запечатлевать - ее потребность.

«Мне просто всегда нравилось что-то изображать, что-то замечать. Я поэтому и рисую, и фотографирую, то есть для меня это не является чем-то разным, это просто одно и то же - способы самовыражаться», - подчеркнула девушка.

Выставка «Вижу все!» открылась в арт-пространстве на Куйбышева, 3 (дом Бадигина) в рамках проекта «Вкус города». В экспозиции собраны работы 21 автора.

«Видно, что ребята фотографировали с душой, пытались показать свой внутренний мир через фотографию, свое восприятие жизни, восприятие жизни нашей молодежью», - рассказала директор училища Ирина Тюкалова.

«Я очень благодарен училищу, вам, Ирина, за то, что мы с вами делаем хорошее, доброе дело. Мы вместе создаем возможности нашим талантливым студентам доносить свое творчество до людей», - отметил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

На черно-белых снимках представлены все жанры: натюрморт, портрет, пейзаж, репортажная съемка. Большинство работ пропитано позитивом - как-никак весна на улице.