В Пензе выступил народный артист Башкортостана Анвар Нургалиев

04.04.2021 | 19:45

Его часто называют вторым Стасом Михайловым. Сравнение льстит Анвару Нургалиеву, творчество которого также адресовано представительницам прекрасного пола. Правда, поет артист в основном на башкирском и татарском языках. В Пензе популярный исполнитель выступает не первый раз.

«Я в этом году вышел в другом амплуа, что внутренне, что внешне, я сам себя поменял полностью, взгляд на жизнь поменял. То, что было до 2021 года, это другой Анвар», - сообщил народный артист республики Башкортостан.

Больше трех с половиной часов длился национальный концерт. Во время выступления Анвар много общался с публикой, шутил и говорил о серьезных вещах.

«Место родителей никто не займет. Я хочу, чтобы те, у кого они живы, чтили, любили их. Но у нас народ такой - пока он через себя не пропустит, не будет никогда учиться на чужих ошибках, мало кто будет. Поэтому я хочу им донести, достучаться до их душ», - пояснил он.

Сам себе продюсер - Анвар Нургалиев создал творческий коллектив, взял в команду профессиональных музыкантов. То, что они виртуозы, видно невооруженным глазом. Например, молодой человек, сидевший за ударной установкой, порой заставлял зрителей забыть о солисте и переключить внимание на барабанщика.