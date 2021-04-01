В краеведческом музее открылась выставка фото птиц

01.04.2021 | 19:33

Воробьи, совы, иволги, утки - все они живут на территории региона. Фотовыставка, посвященная пернатым, открылась в краеведческом музее.

«Пензенская область имеет богатейший видовой состав птиц. Но если я вам скажу, что у нас в области насчитывается 320 видов, - вы вообще представляете, что это? Здесь не хватит стен, чтобы повесить экземпляры этих птиц», - рассказал орнитолог Вячеслав Фролов.

Потому ограничились тремя десятками фотографий. Их сделали ученые, любители, сотрудники заповедника «Приволжская лесостепь». Открытие экспозиции приурочили к Международному дню птиц.

«Очень хотелось бы, чтобы мы всегда помнили, что это живые существа, и чтобы увидеть птиц, восхищаться ими, даже не обязательно ехать куда-то в лес, в поле, в заповедник. Они вокруг нас», - сообщила заместитель директора заповедника «Приволжская лесостепь» Ирина Лебяжинская.

Водяного пастушка впервые увидели на территории Пензенского края 100 лет назад, но сфотографировали только в XXI веке. Ученые называют снимок уникальным.

«Красная книга Пензенской области разрастается и увеличивается, но не за счет того, что каким-то животным начинает угрожать опасность, а благодаря тому, что на территории открываются новые виды», - пояснила инспектор Росприроднадзора по Пензенской области Татьяна Красноносова.

Фотовыставка будет работать минимум месяц.