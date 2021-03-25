Культура

В Каменке наградили юных артистов школы искусств

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«Созвездие талантов» - это и название концерта, и суть мероприятия. В Каменке отметили самых творчески одаренных юных жителей - воспитанников детской школы искусств, победителей и призеров международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов.

«За последний год, несмотря на все ситуации в нашей стране, которые происходят из-за пандемии, мы благодаря упорству педагогов и трудолюбию наших детей все-таки не отстали. Мы участвовали в 53 конкурсах, у нас 298 призовых дипломов, и мы очень рады», - рассказала завуч ДШИ Каменского района Любовь Шилина.

Многие конкурсы и фестивали прошли в онлайн-режиме или без зрителей, так что «Созвездие талантов» - еще и повод наконец продемонстрировать свои умения.

«Было очень трудно сидеть дома, так как я привыкла к более подвижной жизни. Рада, что все возобновилось и я могу выступать на сцене», - поделилась воспитанница ДШИ Каменского района Ангелина Яковлева.

«Созвездие талантов» в Каменке собрали во второй раз. Планируют сделать такой концерт традиционным.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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