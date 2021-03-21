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Культура

Юные пензенцы вернулись в советское прошлое

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В областной библиотеке для детей и юношества открылся пространственно-временной портал. Посетители книгохранилища отправились в прошлое, на несколько десятилетий назад.

Пензенские школьники оказались в пионерской комнате, где их торжественно приняли в ряды всесоюзной организации.

Сотрудники библиотеки постарались сделать погружение во времена СССР как можно более правдоподобным, повсюду расставили вещи из советского периода, даже относительно современный телевизор назвали «Темп».

«Работают шесть интерактивных площадок, каждая посвящена определенной теме. В игротеке они посмотрят, в какие настольные игры, игры на бумаге играли их бабушки и дедушки. В мастерской своими руками создадут ретрооткрытку. Также посетят школьный класс, узнают, какие раньше предметы были, какие школьные принадлежности, как они использовались», - рассказала главный библиотекарь Ольга Шамшетдинова.

Мероприятие проходит в рамках литературного фестиваля «Пошуршим». Его цель привлечь детей к чтению. Правда, все внимание юных посетителей на этот раз было приковано не к книгам, а к «пережиткам прошлого», включая и телевизионные программы, на которых выросло не одно поколение.

Кстати, многие представленные в библиотеке экспонаты принесли сами сотрудники книгохранилища. У кого-то они бережно хранились дома, другие просили старые вещи у своих знакомых.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Будущего нет

Гость||

хорошее было оно это прошлое, были другие руководители

Гость||

Дерьмо было а не прошлое в это мы в часу живот живем . Одно проистекает из другого

Гость||

*в этом сейчас*

Гость||

Престарелая тётка с хвостиками добила, конечно... Помоложе пионерку не могли найти?

Гость||

В раше будущее это прошлое....

Гость||

Вернулись?

А они там были?

Гость||

Заголовок конечно, некорректный "Юные пензенцы вернулись в советское прошлое".

Юные никак не могли быть в Совке в силу своего возраста, а раз не были, то возвратиться туда физически не могли. Поэтому их туда просто окунули. Показали им рекламную версию.

Имя: Гость
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