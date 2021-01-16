В Пензе выставили ретроспективу полотен А. В. Лентулова

16.01.2021 | 20:30

Портрет Николая Соловьева кисти художника-авангардиста Аристарха Лентулова - настоящая жемчужина, коллекции полотен Пензенской картинной галереи. Светлая, яркая, воздушная картина сразу бросается в глаза.

«Работа интересна тем, что здесь мы видим поиск Лентуловым своего пути и собственной художественной манеры. Он пробовал себя в разных направлениях, иногда в его полотнах можно видеть отблески творчества Поля Сезанна, других постимпрессионистов, иногда он обращается к кубизму.

Но прежде всего он стремится к свету и солнцу», - рассказала научный сотрудник Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Карина Сычина.

Недаром художественную палитру Лентулова называют солнечной. Ко дню рождения одного из самых ярких представителей авангарда начала XX века в картинной галерее подготовили небольшую ретроспективу его полотен.

«Мы можем увидеть в портрете актрисы Ольги Васильевны Гзовской то, как менялся стиль Аристарха Васильевича. Здесь он больше тяготеет к кубизму, и поэтому видно, как распадается на отдельные геометрические фигуры на плоскости фигура девушки», - пояснила Карина Сычина.

Лентулов родился 16 января 1882 года в Нижнеломовском уезде Пензенской губернии в семье сельского священника. Окончил художественное училище, которое сейчас носит имя Константина Савицкого, работал в Москве, где стал одним из создателей авангардного объединения «Бубновый валет». Он часто экспериментировал со светом, тенью и формой, использовал сочные краски.

Пензенская картинная галерея - третья в мире по количеству работ Аристарха Лентулова после Москвы и Санкт-Петербурга. В ее собрании хранится 40 живописных полотен знаменитого русского авангардиста.