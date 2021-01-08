В органном зале филармонии исполнили программу «Рождество при свечах»

08.01.2021 | 20:17

Василина Мазилкина, вокалистка из Саратова, привезла в Пензу праздничную программу под названием «Рождество при свечах». Концерт прошел в филармонии.

Не все произведения певица исполняла одна. Некоторые номера были сделаны совместно с пензенской органисткой Софьей Семьяновой - они учились с Мазилкиной в консерватории.

«Камерному вокалисту, у которого «маленький» голос, тяжело его пробить, а если «большой» голос, то без проблем. Мне лично комфортно с органом, как будто я с оркестром, он так звучит - мурашки по коже. Самое главное - что аккомпаниатор Софья слушает и мы с ней в тандеме», - отметила певица Василина Мазилкина.

Также зрители смогли оценить исключительно игру органистки. Она исполнила сочинения европейских и российских композиторов.

Концерт продолжался чуть больше часа.