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Культура

В органном зале филармонии исполнили программу «Рождество при свечах»

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Василина Мазилкина, вокалистка из Саратова, привезла в Пензу праздничную программу под названием «Рождество при свечах». Концерт прошел в филармонии.

Не все произведения певица исполняла одна. Некоторые номера были сделаны совместно с пензенской органисткой Софьей Семьяновой - они учились с Мазилкиной в консерватории.

«Камерному вокалисту, у которого «маленький» голос, тяжело его пробить, а если «большой» голос, то без проблем. Мне лично комфортно с органом, как будто я с оркестром, он так звучит - мурашки по коже. Самое главное - что аккомпаниатор Софья слушает и мы с ней в тандеме», - отметила певица Василина Мазилкина.

Также зрители смогли оценить исключительно игру органистки. Она исполнила сочинения европейских и российских композиторов.

Концерт продолжался чуть больше часа.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Рождество при свечах»

Романтический вечер при свечах, а где же дама?

Имя: Гость
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