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Культура

+0,3 млн: на концерт к 8 Марта в Пензе потратят почти 10 млн рублей

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В среду, 28 февраля, на портале госзакупок появился еще один лот, касающийся выступления «Хора Турецкого» в пензенском СЗК «Дизель-Арена» 7 марта.

Уже сообщалось, что на подарок представительницам прекрасного пола к Международному женскому дню необходимо 9 млн 574 тысячи рублей: 5 млн 914 тысяч заплатят за 80-минутное выступление коллектива, проезд артистов до Пензы и обратно, а также их питание; еще 3 млн 660 тысяч нужно на то, чтобы выполнить технический райдер и предоставить необходимое оборудование.

Однако это еще не все. Как оказалось, 320 тысяч рублей необходимо на трансформацию ледовой площадки в период проведения торжественного мероприятия.

Под трансформацией подразумевается укладка искусственного (щитового) защитного термоизоляционного покрытия ледовой поверхности (1 800 кв. м) и установка двух лестничных конструкций размером 3×3 м.

«В стоимость включены доставка, монтаж, демонтаж и вывоз покрытия и конструкций», - говорится в документах.

Таким образом, на данный момент общая сумма средств, затраченных на подарок женщинам к 8 Марта, достигла 9 млн 894 тысяч рублей. Заказчиком всех услуг выступает ГАУК «Пензаконцерт».

В 2023-м чествование женщин проходило в ККЗ «Пенза». Выступление Зары стоило тому же заказчику, действовавшему на основании приказа регионального минкульта, 1 млн 385 тысяч рублей.

Как правило, на подобные мероприятия собирают представительниц прекрасного пола из разных районов региона, отличившихся в какой-либо сфере. Перед ними выступают первые лица области. За достижения в работе и активную гражданскую позицию они вручают приглашенным грамоты и благодарности. Ярким дополнением становится концертная программа.

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