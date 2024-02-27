На подарок пензенским женщинам к 8 Марта понадобилось еще 3,6 млн

27.02.2024 | 18:02

На организацию выступления арт-группы «Хор Турецкого» в преддверии Международного женского дня потребовалось дополнительное выделение средств.

Чтобы выполнить технический райдер артистов и предоставить им необходимое оборудование, нужно 3 млн 660 тысяч рублей. Соответствующую закупку оформили во вторник, 27 февраля.

Сумма предполагает пять статей расходов:

- 1 млн 118 тысяч 400 рублей - звуковое оборудование (в списке среди прочего фигурируют 11 микрофонов, 14 радиомикрофонов, комплект барабанов и тарелок для них, цифровое фортепиано, десятки колонок, системы ушного мониторинга);

- 817 тысяч 700 рублей - световое оборудование (в том числе прожекторы, дым-машины, вентиляторы);

- 738 тысяч 400 рублей - экраны (к примеру, светодиодные, разных размеров);

- 685 тысяч 500 рублей - сцены и тенты (в том числе подиумы, лестницы, шатры);

- 300 тысяч рублей - дополнительные расходы (комплект пультов и два электрогенератора).

«В стоимость включены доставка, монтаж, демонтаж, вывоз, настройка и сопровождение работы указанного оборудования», - говорится в документах, размещенных на портале госзакупок.

«Хор Турецкого» выступит 7 марта в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена». 80-минутный концерт станет подарком пензенским женщинам. За него заплатят 5 млн 914 тысяч рублей: 5 млн 376 тысяч пойдет на вознаграждение артистам, 453 тысячи 800 - на дорогу до Пензы и обратно и 84 тысячи 200 - на их питание в городе.

Таким образом, в целом подарок для представительниц прекрасного пола обойдется в 9 млн 574 тысячи рублей.

В 2023-м чествование женщин проходило в ККЗ «Пенза». Выступление Зары стоило заказчику (ГАУК «Пензаконцерт»), действовавшему на основании приказа областного минкульта, 1 млн 385 тысяч рублей.

Как правило, на подобные мероприятия собирают представительниц прекрасного пола из разных районов региона, отличившихся в какой-либо сфере. Перед ними выступают первые лица области. За достижения в работе и активную гражданскую позицию они вручают приглашенным грамоты и благодарности. Ярким дополнением становится концертная программа.