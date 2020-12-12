На новогодних елках в драмтеатре дети будут играть, не вставая с кресел

12.12.2020 | 10:20

В пятницу, 11 декабря, в Пензенском областном драматическом театре начались репетиции праздничной интермедии для детей «Новогоднее веселье».

В этом году представление пройдет в непривычном формате: Дед Мороз и Снегурочка вместе с помощниками, Елочкой и Снеговиком, будут поздравлять юных гостей со сцены большого зала.

Соблюдая социальную дистанцию («на расстоянии посоха»), они споют вместе с юными гостями новогодние песни и поиграют в игры - такие, чтобы ребятам не надо было вставать с кресел в зрительном зале.

«Зал будет заполнен не больше чем наполовину, и дети с родителями будут сидеть на безопасном расстоянии друг от друга. Больше, чем обычно, придется потрудиться и уборщицам: между представлениями они будут тщательно мыть и дезинфицировать фойе и зал», - сообщается на сайте драмтеатра.

После игр и поздравлений участников праздника ждет сказка «Двенадцать месяцев» по пьесе Самуила Маршака.

Новогодние представления в драмтеатре начнутся 19 декабря. Они распланированы до 10 января включительно.