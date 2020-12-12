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Культура

На новогодних елках в драмтеатре дети будут играть, не вставая с кресел

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В пятницу, 11 декабря, в Пензенском областном драматическом театре начались репетиции праздничной интермедии для детей «Новогоднее веселье».

В этом году представление пройдет в непривычном формате: Дед Мороз и Снегурочка вместе с помощниками, Елочкой и Снеговиком, будут поздравлять юных гостей со сцены большого зала.

Соблюдая социальную дистанцию («на расстоянии посоха»), они споют вместе с юными гостями новогодние песни и поиграют в игры - такие, чтобы ребятам не надо было вставать с кресел в зрительном зале.

«Зал будет заполнен не больше чем наполовину, и дети с родителями будут сидеть на безопасном расстоянии друг от друга. Больше, чем обычно, придется потрудиться и уборщицам: между представлениями они будут тщательно мыть и дезинфицировать фойе и зал», - сообщается на сайте драмтеатра.

После игр и поздравлений участников праздника ждет сказка «Двенадцать месяцев» по пьесе Самуила Маршака.

Новогодние представления в драмтеатре начнутся 19 декабря. Они распланированы до 10 января включительно.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ха ха ) новая классика !

Гость||

Мда...

Господин ПэЖэ приказал всем пацакам надеть намордники и радоваться...

С самого раннего детства...

Гость||

Привязывать, для надежности, будут?

Гость||

дзюба футболил не вставая. так что не вставая можно делать все

Гость||

вот ни как не пойму как можно от вируса спрятаться не ужели с помощью дистанций масок?

Гость||

Гость писал(a):

с помощью дистанций масок
А как этот бред можно всерьез вопринимать?

Дети живут вместе с родителями, в одной квартире\доме, малыши - и в одной комнате.

Если заболеют гриппом любого типа - заболеют все.

Дети ходят в детсад\школу и общаются без говномасок - это "не опасно".

Но пускать в детсад\школу родителей, с которыми эти дети проживают, не стоит - это "опасно".

Хотя если глвновирусом богаты родители, то имеют его и дети.

Где логика? Ее нет.

И ВОТ ТАК У НИХ ВСЁ...

Гость||

Выдайте всем противогазы и пусть не вставая дзюбят

Гость||

А кто уже переболел можноиобычную ёлку организовать

Гость||

Зачем тогда куда-то идти? Онлайн поздравили и поиграли . Когда же это все закончится!? И чем?

Гость||

на расстояния посоха......................................... это финиш..............................

Имя: Гость
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