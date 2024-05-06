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Культура

11 мая в Пензе пройдет фестиваль боевых искусств

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В субботу, 11 мая, на Соборной площади в Пензе состоится X Международный Георгиевский фестиваль боевых искусств «За Веру и Отечество», приуроченный ко дню памяти Георгия Победоносца.

Участники мероприятия продемонстрируют зрителям особенности таких единоборств, как айкидо, тхэквондо, дзюдо, ушу, армейский рукопашный бой.

«Предполагается, что свои показательные выступления в рамках фестиваля представят около 30 команд. В этом году принимают участие представители 8 государств: Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Египта, Йемена, Марокко, Индии и Российской Федерации», - сообщили в региональном министерстве образования.

От Пензы на сцене выступят команды спортивных объединений, военно-патриотических и исторических клубов, представители Института международного сотрудничества, Института физкультуры и спорта ПГУ, бойцы ОМОН.

Фестиваль начнется в 13:00. Перед церемонией открытия в Спасском кафедральном соборе проведут молебен Георгию Победоносцу.

По окончании фестиваля всех участников наградят кубками и грамотами.

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Источник — фото областного минобра
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