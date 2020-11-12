В Пензе стартовал театральный фестиваль «Золотая провинция»

12.11.2020 | 19:18

В Пензе открылась «Золотая провинция». В зале драматического театра зрителей было немного. Но в 2020-м фестиваля вообще могло и не быть - сначала с весны его перенесли на осень, а буквально накануне первого спектакля стало известно о новых ограничениях из-за коронавируса.

В итоге один из главных для театралов Пензенской области праздников все же решили не отменять.

«Театр при любых условиях выживет! Даже если будет 25% зрителей, все остальные будут душой с нами», - заявил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

«Золотая провинция» - событие ежегодное, обычно проходит в трех городах сразу: Пензе, Кузнецке и Заречном. Отличие нынешнего фестиваля в том, что часть спектаклей - в основном детских и участников из-за рубежа - зрители смогут увидеть только онлайн. Даже всех членов жюри из-за сложной эпидемиологической ситуации собрать не удалось, но некоторые гости все же пожаловали.

«Золотая провинция» - это уникальный театральный проект, где на одну сцену выходят уже маститые артисты и одновременно юные, начинающие», - пояснил член жюри фестиваля, актер театра и кино Роман Калькаев (г. Москва).

Первые дипломы участников и символические статуэтки уже вручены актеру Андрею Зиброву, показавшему моноспектакль, и художественному руководителю пензенского драмтеатра Сергею Казакову.

«У нас есть три блока. Первый - профессиональные театры, у них номинации - Гран-при за лучшую женскую, за лучшую мужскую роль. Любители будут лауреатами - три лучшие работы», - рассказала художественный руководитель фестиваля «Золотая провинция» Наталья Тескина.

Закрыться «Золотая провинция» должна 17 ноября. А пока впереди у зрителей почти неделя, наполненная постановками для взрослых и детей. Открывает праздник спектакль Пензенского драматического театра «Чума на оба ваших дома».