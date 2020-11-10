Сетевое издание|18+|Вторник|10 ноя 2020|21:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

В Пензе известный актер встретился с финалистами конкурса чтецов

Печать

Андрей Зибров снимался в таких фильмах, как «Убойная сила», «Агент национальной безопасности», «Грозовые ворота», «Особенности национальной охоты» и многих других.

В пензенском Литературном музее актер вместе с финалистами международного конкурса чтецов «Слова подобны крыльям» размышлял о важной миссии фестиваля и судьбе русского языка.

«Он есть, и мы привыкли на нем говорить, но мы видим, что происходит на телевидении и в театрах, какая происходит трансформация языка, как он сползает в жаргонный пласт. Мне это неприятно», - отметил актер.

Андрей Зибров утверждает, что важно правильно говорит на русском языке. Для актера и чтеца техника речи - дело важное.

Кроме профессиональных особенностей своего ремесла, он обсудил с присутствовавшими новые веяния в мире театрального искусства.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Колоритный мужик, хороший актер, есть свой образ, не спутаешь

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте