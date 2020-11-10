В Пензе известный актер встретился с финалистами конкурса чтецов

10.11.2020 | 19:51

Андрей Зибров снимался в таких фильмах, как «Убойная сила», «Агент национальной безопасности», «Грозовые ворота», «Особенности национальной охоты» и многих других.

В пензенском Литературном музее актер вместе с финалистами международного конкурса чтецов «Слова подобны крыльям» размышлял о важной миссии фестиваля и судьбе русского языка.

«Он есть, и мы привыкли на нем говорить, но мы видим, что происходит на телевидении и в театрах, какая происходит трансформация языка, как он сползает в жаргонный пласт. Мне это неприятно», - отметил актер.

Андрей Зибров утверждает, что важно правильно говорит на русском языке. Для актера и чтеца техника речи - дело важное.

Кроме профессиональных особенностей своего ремесла, он обсудил с присутствовавшими новые веяния в мире театрального искусства.