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Культура

Кузнечане не увидят выступление прославленного хорового коллектива

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В Кузнецке отменен концерт Оренбургского государственного академического русского народного хора под управлением народного артиста Российской Федерации Владимира Позднеева, который должен был состояться 4 ноября.

Причиной стало ужесточение мер по противостоянию коронавирусной инфекции, пояснили в пресс-службе администрации города.

«Договор был заключен два года назад, потому что гастрольный график этого востребованного коллектива очень плотный и составляется заранее. Возможно, концерт будет перенесен на 2021 год, когда ситуация с пандемией станет более благоприятной», - объяснила ситуацию начальник управления культуры Ирина Часовская.

Она добавила, что билеты на концерт не продавались: все желающие могли забронировать места, а билеты приобрести накануне выступления хора.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

везите нам скорее китайских хоккеистов!

Весной же привозили!

Имя: Гость
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