Кузнечане не увидят выступление прославленного хорового коллектива

29.10.2020 | 14:17

В Кузнецке отменен концерт Оренбургского государственного академического русского народного хора под управлением народного артиста Российской Федерации Владимира Позднеева, который должен был состояться 4 ноября.

Причиной стало ужесточение мер по противостоянию коронавирусной инфекции, пояснили в пресс-службе администрации города.

«Договор был заключен два года назад, потому что гастрольный график этого востребованного коллектива очень плотный и составляется заранее. Возможно, концерт будет перенесен на 2021 год, когда ситуация с пандемией станет более благоприятной», - объяснила ситуацию начальник управления культуры Ирина Часовская.

Она добавила, что билеты на концерт не продавались: все желающие могли забронировать места, а билеты приобрести накануне выступления хора.