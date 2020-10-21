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Культура

В Пензе откроется выставка к юбилею отделения союза художников

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В пятницу, 23 октября, в областной картинной галерее откроется масштабная ретроспективная выставка «Листая страницы. К 80-летию Пензенского отделения Союза художников России».

На ней будет представлено свыше 200 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

В исторической части юбилейной экспозиции разместятся работы мэтров пензенской художественной школы Ивана Горюшкина-Сорокопудова, Алексея Вавилина, Юрия Ромашкова, Михаила Валукина и других.

Еще один блок - известные мастера современности: Герман Карпов, Анатолий Афанасьев, Алексей Шалаев, Владимир Филатов, Анатолий Омельченко, Галина Цибарева, Анатолий Косырев, Владимир Кокшаров.

«Самую большую часть выставки займет творчество наших современников и молодого поколения пензенского отделения союза художников. Это будет монументальная экспозиция - более 150 авторов, работы которых займут все выставочные площади главного корпуса Пензенской картинной галереи», - сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма области.

Открытие выставки назначено на 10:00.

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Источник — фото minkult.pnzreg.ru
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Гость||

почему богема без масок?!

Гость||

Больше выставок, развлекательных мероприятий и молебнов!

Если нет хлеба, то хотя бы дайте зрелищ.

Имя: Гость
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