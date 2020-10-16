Сетевое издание|18+|Пятница|16 окт 2020|22:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

В картинной галерее устроили выставку в честь дня рождения Ивана Бунина

Печать

Тесное переплетение живописи и литературы: новая экспозиция в картинной галерее посвящена 150-летию со дня рождения Ивана Бунина. Каждая из представленных картин в известной мере раскрывает и дополняет произведения известного писателя.

«Творчество самых разных художников создало неповторимую атмосферу. Это будет очень интересным явлением в нашей культурной жизни», - рассказал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

В трех залах разместили несколько десятков полотен. Вернисаж назвали по образу и подобию одного из рассказов Бунина «Темные аллеи».

«Фигура феноменальная, некий «культурный продукт» своего времени, который создавал свои произведения под влиянием социокультурных явлений, условий и факторов, которые были на рубеже XIX-XX веков», - отметил заместитель директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Пройтись по «Темным аллеям» Бунина можно будет до конца года.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Первый и единственный лауреат Нобелевской премии. ЧИТАЙТЕ.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте