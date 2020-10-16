В картинной галерее устроили выставку в честь дня рождения Ивана Бунина

16.10.2020 | 21:14

Тесное переплетение живописи и литературы: новая экспозиция в картинной галерее посвящена 150-летию со дня рождения Ивана Бунина. Каждая из представленных картин в известной мере раскрывает и дополняет произведения известного писателя.

«Творчество самых разных художников создало неповторимую атмосферу. Это будет очень интересным явлением в нашей культурной жизни», - рассказал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

В трех залах разместили несколько десятков полотен. Вернисаж назвали по образу и подобию одного из рассказов Бунина «Темные аллеи».

«Фигура феноменальная, некий «культурный продукт» своего времени, который создавал свои произведения под влиянием социокультурных явлений, условий и факторов, которые были на рубеже XIX-XX веков», - отметил заместитель директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Пройтись по «Темным аллеям» Бунина можно будет до конца года.