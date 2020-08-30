В Пензе фестиваль «Часовые любви» провели под открытым небом

30.08.2020 | 18:22

«Часовым любви» стало душно в помещении, и они перебрались на свежий воздух. Впервые фестиваль поэзии и авторской песни проходил под открытым небом.

Выступали участники фестиваля на крыльце здания лермонтовской библиотеки. Для зрителей вынесли стулья.

«Ситуация объясняет все. Как можно меньше контактов, как можно меньше закрытых помещений, скопления народа. Чтобы была дистанция, чтобы люди не боялись и в то же время пришли послушать песни», - пояснил организатор фестиваля «Часовые любви» Борис Шигин.

Елена Игошина из Саратова. Она не играет на музыкальных инструментах. Приехала в Пензу, чтобы читать стихи собственного сочинения.

«Что бы ни происходило вокруг нас, если у нас есть стержень, если мы держим вертикали, связанные с прекрасным всемогущим небом, то у нас с вами плохого быть не может. Жизнь прекрасна независимо от обстоятельств», - выразила уверенность Елена Игошина.

Также на «Часовых любви» был презентован новый номер литературного журнала «Сура». Он посвящен 150-летию со дня рождения Александра Куприна.