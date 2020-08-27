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Культура

В Пензе открылась экспозиция в честь учреждения ордена Святого Георгия

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В краеведческом музее работает экспозиция, посвященная 250-летию учреждения ордена Святого Георгия. В русской императорской армии это была высшая награда за ратную доблесть. В экспозиции - портреты и личные вещи тех, у кого была вся грудь в крестах.

«На этой выставке представлены наши выдающиеся земляки, уроженцы Пензенской губернии, которые являлись кавалерами этого ордена и кавалерами георгиевских крестов», - рассказал заведующий отделом Пензенского государственного краеведческого музея Сергей Юдин.

Практически все вещи подлинные, в том числе эпохи великого полководца Александра Васильевича Суворова.

«Он был пензенских землевладельцем, у него были здесь имения. Очень большой круг наших земляков представлен: участники Крымской войны середины XIX века, русско-японской и Первой мировой войн», - пояснил Сергей Юдин.

В середине сентября откроется новая выставка, посвященная 150-летию пензенского краеведческого музея.

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