Втроем не потянуть: пензенец пожаловался на цены в планетарии

21.01.2024 | 16:06

Пензенец Дмитрий счел цены на входной билет в планетарии высокими. По мнению горожанина, стоимость посещения можно было бы сделать ниже.

Свою точку зрения мужчина выразил на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Цены кусаются. Втроем не потянуть, очень дорого, в Волгограде планетарий намного дешевле», - написал он.

На обращение ответил представитель регионального минкульта.

«Расчет стоимости билета происходит, исходя из расходов на организацию мероприятия. Важно учесть, что Звездный зал пензенского планетария вмещает 69 мест, Волгоградского - до 489 человек, что в 7 раз больше», - указали Дмитрию.

О том, что цены надо бы сделать ниже, написала и другая пензячка.

«А еще среднюю зарплату пензенцев учесть не мешало бы. Подобные образовательные и культурные мероприятия должны быть доступны населению, тем более среднестатистическим семьям с детьми», - отметила она.

Согласно общедоступной информации, при покупке билетов в пензенский планетарий семья из трех человек (двое взрослых и ребенок) отдаст более 500 рублей.