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Культура

В Комсомольском парке показали фильм «Судьба человека»

Печать

Великое кино великой страны увидели во всех регионах России. Пенза не осталась в стороне от федеральной акции. В Комсомольском парке собрались десятки людей, взрослые и дети, чтобы завершить День памяти и скорби просмотром фильма Сергея Бондарчука по мотивам рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека».

Бесплатный просмотр советского художественного произведения о военном и послевоенном времени, о судьбах людей, переживших ужасы Великой Отечественной, транслировали, чтобы напомнить всем россиянам о цене Победы 1945 года, которую заплатили советские воины и труженики тыла.

«Этот фильм, мне кажется, замечательный, патриотичный, для поколения, которое у нас подрастает, чтобы знали все периоды этой войны», - отметил директор Комсомольского парка Сергей Арбеков.

Если многие дети впервые увидели на большом экране картину, то представители старшего поколения смотрели ее уже много раз. Но каждый сеанс всегда оставляет неизгладимый след в душе.

«Исторический фильм, жизненный. Патриотизм, любовь к Отчизне», - рассказала жительница Пензы Ольга Николаевна.

Кроме картины «Судьба человека», пензенцы увидели и документальную ленту, в которой молодые актеры читали стихи поэтов, погибших во время Великой Отечественной войны.

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