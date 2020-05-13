Для пензенцев впервые проведут виртуальную «Ночь музеев»

13.05.2020 | 09:19

Традиционная «Ночь музеев» в 2020 году впервые пройдет в онлайн-формате. О программе мероприятия, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, рассказали сотрудники Пензенской картинной галереи.

«Акция стартует 16 мая в 16:00, все мероприятия будут доступны на всех официальных страничках музея в социальных сетях, а также на официальном сайте музея penza.gallery», - уточнили представители галереи.

В 16:00 состоится видеооткрытие «Ночи в музее», в 16:30 - экскурсия по выставке в Никольском музее стекла и хрусталя, в 17:00 - мастер-класс «Рисуют мальчики войну…», в 18:00 - экскурсия по выставке «75-я весна», в 19:00 - мастер-класс «Букет Победы», в 20:00 - демонстрация фильма «Секретные краски И. К. Айвазовского».

Заключающим мероприятием акции станут «Ночные прогулки по галерее» с ее директором Кириллом Застрожным. Начало в 21:00.

«Специалисты галереи постарались создать для наших зрителей интересную и разнообразную программу. Присоединяйтесь! Обещаем, скучно не будет!» - обратились к пензенцам сотрудники учреждения культуры.