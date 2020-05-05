Пензенские артисты присоединились к окружной акции

05.05.2020 | 20:00

Великую песню «День Победы» на родных языках исполняют народы Приволжского федерального округа. Слова, звучащие на татарском или мордовском, понимают все, вне зависимости от национальности. Для каждого жителя страны это музыкальное произведение уже давно стало гимном стойкости и мужества советского народа перед лицом смерти.

«Столько погибших, такие жертвы, такая цена Великой Победы. Не было бы этой победы - мы бы сегодня не разговаривали с вами. Это важное достижение, что она принесла мир, принесла счастье людям», - отметил художественный руководитель Губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский.

Поддержали окружную акцию и артисты Пензенской областной филармонии.

Впервые песня «День Победы» прозвучала в 1975 году. Ее авторы - Давид Тухманов и Владимир Харитонов. И вот уже на протяжении 45 лет композиция является неотъемлемым атрибутом практически всех торжеств, проходящих в стране и за рубежом 9 мая.