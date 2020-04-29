Новый номер журнала «Сура» презентовали в онлайн-режиме

29.04.2020 | 20:00

Презентация нового номера журнала «Сура» прошла перед виртуальной аудиторией. Из-за режима самоизоляции поэты и писатели сидели дома. С литературным сборником знакомились посредством Всемирной паутины.

Номер посвящен 75-летию Победы. На страницах сборника много стихов и прозы о Великой Отечественной. Повести и заметки принадлежат перу не только местных сочинителей.

Член Союза писателей России нижегородец Олег Рябов в онлайн-режиме рассказал о своем труде под названием «Чужая медаль». Эта история о награде, которую утратил ветеран второй мировой.

«Работа над такими небольшими рассказами занимает немного времени - день, два, три. Другое дело, что он должен сформироваться - это как стихотворение: вроде бы сел и нацарапал, а на самом деле пока у тебя образ не родится, ничего не получается», - отметил Олег Рябов.

А еще в новой «Суре» размещены фронтовые фотографии и репродукции картин пензенских художников.