16 апреля 2010 года не стало пензенской актрисы Людмилы Лозицкой

16.04.2020 | 19:00

Мемориальная доска Людмиле Лозицкой с марта 2019 года встречает пензенцев при входе в зал драматического театра, на сцене которого (правда, в старом здании) актриса радовала зрителей в течение 63 лет.

Ее не стало 16 апреля 2010-го. Коллегам трудно поверить, что Людмилы Алексеевны нет с ними уже так долго. Сергей Казаков много лет звал Лозицкую участвовать в своей программе «Клуб Фигаро». Та сказала, что придет, как только решит подвести итоги своей жизни и соберется умирать, и десять лет назад все-таки решилась.

«Она говорит: «Все, пора сниматься в «Клубе Фигаро», но сил, честно говоря, нет». И в тот же день ее забрали в больницу, она слегла. Это была наша последняя встреча», - рассказал художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Людмила Лозицкая родилась в Кузнецке, впервые вышла на сцену там же. А потом надолго стала примой пензенского драматического, успев сыграть 159 ролей.

Лозицкая была настоящей звездой, освещая своим присутствием любой спектакль - как в молодости, так и в зрелом возрасте. В спектакле «Божьи одуванчики», премьера которого состоялась в 2005 году, Людмила Алексеевна играла в 81 год.

Когда сгорело старое здание театра, Людмила Алексеевна очень тосковала по зрителям, мечтала выйти на сцену.

«Мне очень хотелось бы, чтобы новый театр был построен как можно раньше, чтобы мы, актеры, мягко говоря, зрелого возраста смогли успеть еще там поработать и что-то интересное сыграть», - говорила она в 2008 году.

Лозицкая дождалась открытия нового театра. Репетировала роль в спектакле по пьесе А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты», но на сцену уже не вышла.

В декабре 2010 года депутаты городской думы приняли решение увековечить память великой актрисы и присвоили ее имя одной из улиц Пензы. Так что теперь Людмилу Лозицкую знают даже те, кто никогда не видел ее на подмостках.