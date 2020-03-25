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Культура | В Каменском районе работник культуры рассказала о творчестве в селе

25.03.2020|19:07
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Ольга Фролова верой и правдой служит культуре уже 30 лет в селе Казанская Арчада Каменского района. 28 лет заведовала местным клубом, теперь является его культоргом.

«Мне всегда везло с коллегами. Если даже приходили технички и спрашивали про рабочее место, которое освободилось, я всегда говорила: «Петь, танцевать будете? Тогда беру». И они пели и танцевали», - рассказала Ольга Фролова.

За время своей работы она постаралась сделать все от нее зависящее, чтобы их Дом культуры превратился для сельчан в семейный очаг, возле которого всегда можно согреться и найти себе место.

«У нас школу закрыли, а в том году у нас взяли детей-сирот, чему я несказанно рада, потому что прибавилось ребятишек. Ко мне ходят 19, 9 из них - дети приемных семей. И они до такой степени способные, так мне помогают, в них столько энергии!» - отметила работник культуры.

Любой праздник и важное событие - это всегда хороший повод организовать концерт и торжественное мероприятие в клубе, на них собирается все село. Кто умеет много и хорошо работать, тому от песен на сердце легко.

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Гость|25.03.2020 20:04|

Бухает село,крепко бухает.

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