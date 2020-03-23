23.03.2020 | 18:19

«Я пела песню Оne day и была очень счастлива, что мне ничего не поменяли, что я исполняла именно ее. Считаю, что она очень сильная и как раз подходила для этого этапа прослушивания. Я показала себя с очень хорошей стороны», - рассказал солистка вокальной студии «Десерт» Алина Штырняева.

Девушка всей стране продемонстрировала, как умеют петь юные солисты из Заречного Пензенской области. Воспитанница вокальной студии «Десерт» закрытого города участвовала в слепом прослушивании седьмого сезона популярного шоу «Голос. Дети». До этого она прошла заочный и очный кастинг и, оставив позади тысячи претендентов, попала на сцену.

«Мы реально запрыгнули в последний вагон. Это было последнее место, после которого вышел Дмитрий Нагиев и сказал: «Все! Команды набраны!» Проект стартовал. Мы заняли последнее место в команде Басты», - пояснила педагог детской школы искусств Анна Булик.

Радуют ее своими успехами и другие воспитанники. На международном конкурсе дарований и талантов «Соловушкино раздолье» в номинации «Эстрадный вокал» участники младшей группы стали лауреатами первой степени. Они исполняли песню «Широка страна моя родная».

«Жюри нам сказали, что уровень патриотизма зашкаливает», - посмеялись ребята.

Даниила Клюжина в образе Остапа Бендера увидели члены конкурсной комиссии.

«Мы думали, Гран-при не будет. И там называют Гран-при - и мы понимаем, что это происходит», - отметил он.

В Зареченской детской школе искусств все радуются успехам воспитанников и готовятся к новым победам.

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