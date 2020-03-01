01.03.2020 | 13:37

Отборочный тур перед финальным конкурсом в Москве собрал в Пензе творческие коллективы из 16 городов России. Выявляли лучших по нескольким направлениям.

«У нас номинации эстрадный и академический вокал, также хореография - эстрадная, современная, народная. Оцениваем в два отделения. Сначала маленьких детей в первом отделении, потом приезжают постарше», - пояснила директор фестивального комитета Александра Демидова.

Лучшие смогут участвовать в конкурсах более высокого уровня. Коллективы победителей в течение всего 2020 года будут приглашать в разные регионы страны, в том числе и в столицу.

«Отбираем, приглашаем. И перед Новым годом у нас гала-концерт, все победители получают возможность выступить бесплатно», - добавила Александра Демидова.

Всего в день отборочного тура на сцену вышло около 250 участников. Они приготовили 85 номеров.

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