Сетевое издание|18+|Воскресенье|1 мар 2020|15:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  75.16  |  $  68.47

Культура | В Пензе юные участники отборочного тура показали 85 номеров

01.03.2020|13:37
Печать

Отборочный тур перед финальным конкурсом в Москве собрал в Пензе творческие коллективы из 16 городов России. Выявляли лучших по нескольким направлениям.

«У нас номинации эстрадный и академический вокал, также хореография - эстрадная, современная, народная. Оцениваем в два отделения. Сначала маленьких детей в первом отделении, потом приезжают постарше», - пояснила директор фестивального комитета Александра Демидова.

Лучшие смогут участвовать в конкурсах более высокого уровня. Коллективы победителей в течение всего 2020 года будут приглашать в разные регионы страны, в том числе и в столицу.

«Отбираем, приглашаем. И перед Новым годом у нас гала-концерт, все победители получают возможность выступить бесплатно», - добавила Александра Демидова.

Всего в день отборочного тура на сцену вышло около 250 участников. Они приготовили 85 номеров.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте