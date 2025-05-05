Около набережной в Пензе начали собирать плавучую сцену

05.05.2025 | 17:42

На Суре в Пензе начали собирать плавучую сцену, где пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

«Понтонная основа размером 20 на 14 метров состоит из пластиковых блоков. Их прикрепят якорями ко дну. На сцене площадью 12 на 8 метров установят светодиодные экраны и звукоусиливающую аппаратуру. Конструкция выдержит вес до девяти тонн», - пояснили в пресс-службе администрации города.

Уточняется, что площадка расположится примерно в 20 метрах от берега, немного правее центра набережной. К плавучей сцене будут вести два понтонных мостика.

Ранее сообщалось, что на случай непогоды над сценой обустроят купол.

Стоимость установки конструкции - 2 млн 896 тысяч рублей. Разобрать ее предполагается к 11 мая. Работы выполняет индивидуальный предприниматель из Рязани.