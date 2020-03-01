01.03.2020 | 11:17

В областном центре вечером 7 марта пройдет очередная экскурсия в рамках проекта «Ночные прогулки по галерее с директором».

Как сообщили в учреждении, мероприятие, носящее название «Женский образ», будет приурочено к празднику 8 Марта.

Экскурсию проведет директор Кирилл Владимирович Застрожный. Начнется ночная прогулка в 22:00.

Записаться на экскурсию и узнать подробности можно по телефону 56-63-73.

Подобные мероприятия в галерее проходят регулярно. Так, 14 февраля, в День всех влюбленных, Кирилл Застрожный провел для пар экскурсию «Лики любви».

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