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Культура | Пензенцев приглашают на экскурсию в картинную галерею в ночь на 8 марта

01.03.2020|11:17
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В областном центре вечером 7 марта пройдет очередная экскурсия в рамках проекта «Ночные прогулки по галерее с директором».

Как сообщили в учреждении, мероприятие, носящее название «Женский образ», будет приурочено к празднику 8 Марта.

Экскурсию проведет директор Кирилл Владимирович Застрожный. Начнется ночная прогулка в 22:00.

Записаться на экскурсию и узнать подробности можно по телефону 56-63-73.

Подобные мероприятия в галерее проходят регулярно. Так, 14 февраля, в День всех влюбленных, Кирилл Застрожный провел для пар экскурсию «Лики любви».

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Источник — фото vk.com/penzagallery
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Гость|01.03.2020 12:33|

Как-бы домашним арестом такие прогулки не закончились

Гость|01.03.2020 12:46|

Чуть незаберемевшая пойдет?

Имя: Гость
Комментарий:

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