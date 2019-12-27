27.12.2019 | 16:33

Недалеко от областного драматического театра выстроились в ряд школьные автобусы. На губернаторскую елку получили пригласительные 500 ребят - из многодетных семей, оставшиеся без попечения родителей, победители и призеры различных конкурсов.

«Я очень много выступал, давно в творчестве, пою с четырех лет. Хочется петь!» - не сдержал чувства воспитанник детской музыкальной школы № 4 г. Пензы Тимур Луконин.

«Я уже разучил «Токкату» Иоганна Себастьяна Баха. В принципе, совершено спокойно можно играть любое новогоднее произведение», - с гордостью отметил воспитанник детской музыкальной школы № 5 г. Пензы Илья Захаров.

Шестиклассник Никита Феоктистов из Кузнецка мечтает стать футболистом. Но на представление он попал не благодаря спортивным достижениям, а за геройский поступок.

«Пошел за другом летом гулять, слышу: шифер лопается. Я пошел, смотрю: там пожар, мужики начали ведра таскать. А я им начал помогать», - рассказал Никита.

Представление у елки и театрализованная сказка «12 месяцев» стали новогодним презентом для приглашенных ребят. Также им вручили сладкие подарки.

«Я хочу им пожелать не останавливаться на достигнутых успехах, дерзания, творческих новых взглядов, успехов, жизнерадостности, конечно же, здоровья. Всего самого, самого наилучшего!» - пожелала ребятам 1-й заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.