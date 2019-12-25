25.12.2019 | 16:28

В зале филармонии не было свободных мест - кресла заполнили родители воспитанников областного Дома народного творчества. Прошел ежегодный отчетный концерт коллективов, которые там базируются, - студии свободного танца «Аксиома», эстрадного танца «РАЖ», ансамбля народной песни «Славяне» и других.

Артисты судят об успешности года по количеству конкурсов, в которых удалось отличиться. Воспитанники и педагоги областного дома народного творчества заверяют, что в 2019-м побед было много. А студия «РАЖ» и театр моды и танца Elite Style добились звания образцовых детских коллективов.

Отчетный концерт в филармонии провели не случайно: собственный зал Дома народного творчества пребывает в плачевном состоянии. Но артисты ждут изменений.

«Уже сейчас идет работа над проектно-сметной документацией, там будут планироваться реконструкция и расширение, поэтому мы искренне надеемся, что появится свой зал», - отметил директор Пензенского областного Дома народного творчества Наиль Юсупов.

В учреждении культуры занимается больше 600 человек.