11.12.2019 | 17:25

Пока юные дарования создают будущее на листе бумаги, но пройдет несколько десятков лет, и, возможно, кто-то из них сумеет изменить жизнь миллионов человек. Подведены итоги областного конкурса детского рисунка «Мир, в котором я живу».

Егор Сыровкин, творя в настоящем, абсолютно уверен в своих перспективах, не связанных с творчеством.

«Хочу стать президентом нашего города, потому что я читаю хорошо», - признался мальчик.

В конкурсе принимали участие обычные школьники, которые просто любят рисовать.

«Номинации для каждой группы свои. Есть младшие группы, средние и старшие - у них всех свои номинации, например, у детишек младшего возраста было задание изобразить школу будущего. И настолько богата фантазия у ребят, такие названия оригинальные: и «Подземная школа», и «Подводная школа», и «Школа русалок», «Школа вверх ногами», «Космическая школа», «Марсианская», - просто невероятно», - отметила директор Пензенской организации Союза архитекторов России Наталья Завьялова.

Один из главных фантазеров - все тот же Егор Сыровкин - кандидат в президенты.

«Школа будущего - я думаю, что там будут летающие тарелки летать сами по себе. Еще, например, будет школа летающая, чтобы ездить куда-то», - предположил он.

Дипломами и ценными подарками награждены все участники конкурса детского рисунка «Мир, в котором я живу».