06.12.2019 | 18:42

То, с какой искренностью и любовью пензенцы относятся к народной песне, отметили в соседнем регионе. Детский фольклорный ансамбль «Крупинка» стал победителем всероссийского конкурса «Тамбовская канарейка».

Фестиваль был посвящен 100-летию хора имени Марии Мордасовой, известной исполнительницы русских песен. С ее композициями и выступили воспитанники школы искусств «Лира».

«На этот конкурс был предварительный отбор. Коллективы подавали видеозаявки с выступлениями на концертах, на конкурсах, и потом уже организаторы конкурса сами выбирали, кто будет участвовать в очном этапе», - рассказала руководитель ансамбля «Крупинка» Наиля Казакова.

Всероссийский музыкальный фестиваль собрал около тысячи человек - это коллективы и солисты из 18 регионов. И полный зал зрителей.

«В жюри много людей было», - отметила солистка ансамбля «Крупинка» Арина Колесникова.

Отдельный диплом победителя завоевала солистка ансамбля Анастасия Аношина. По мнению жюри, она лучше всех исполнила песню из репертуара Марии Мордасовой.