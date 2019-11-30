30.11.2019 | 18:34

В концертном зале Центра культуры и досуга не было свободных мест. На сцене яркий, харизматичный и немного нескромный Альберт Ибраев.

«Спасибо еще раз вам, что вы выбрали меня. У вас нормальный такой, стабильный вкус. Спасибо!» - отметил певец.

Новая программа Альберта Ибраева называется «Априори». В нее вошли песни, написанные Германом Гуляевым, Виктором Огаревым, Анзором Талиповым, а также татарские народные.

На своих концертах артист с удовольствием общается со зрителями, а они с ним.

Полностью концерт Альберта Ибраева можно будет увидеть на 11 канале. Следите за программой.