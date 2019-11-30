В концертном зале Центра культуры и досуга не было свободных мест. На сцене яркий, харизматичный и немного нескромный Альберт Ибраев.
«Спасибо еще раз вам, что вы выбрали меня. У вас нормальный такой, стабильный вкус. Спасибо!» - отметил певец.
Новая программа Альберта Ибраева называется «Априори». В нее вошли песни, написанные Германом Гуляевым, Виктором Огаревым, Анзором Талиповым, а также татарские народные.
На своих концертах артист с удовольствием общается со зрителями, а они с ним.
Полностью концерт Альберта Ибраева можно будет увидеть на 11 канале. Следите за программой.