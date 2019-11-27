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Культура | В Пензе презентовали коллективный сборник стихов «Подворье»

27.11.2019|16:52
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Новую книгу презентовали в Литературном музее Пензы. Сборник стихов под названием «Подворье» является коллективным изданием. Его редактор Лидия Терехина объединила около пятисот поэтических работ 105 авторов Сурского края и других регионов страны.

«Для человека знакомство с миром начинается с родного дома, с родителей. И потом он переходит в большой мир с чувствами, которые впитал у себя дома, в своей квартире. Эта тема и есть основная тема этого сборника», - пояснила Лидия Терехина.

Книга содержит несколько разделов. Каждый из авторов делится собственным взглядом на мир, но объединяет все стихи любовь к Родине.

«Поэта русского судьба -

Врасти корнями в край родимый,

Где материнская изба

Хранит в окне огонь рябины», - прочитал стихотворение поэт Валерий Сухов.

«Хотелось бы, чтобы у каждого из нас в душе вечно горел огонь рябины, огонь, согревающий нас чувством родины», - добавил он.

По мнению Лилии Терехиной, в последнее время такие коллективные труды незаслуженно почти забыты. Подобные книги позволяют публиковать поэтическое творчество многих талантливых писателей.

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