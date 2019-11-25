25.11.2019 | 17:17

В шаге от победы на престижном форуме оказались юные пензенские дарования. Хореографический ансамбль «Непоседы» вернулся с Московского международного конкурса русского народного танца имени Татьяны Устиновой. Образцовый коллектив стал лауреатом второй и третьей степени. А всего на фестивале пытались переплясать друг друга 50 творческих группировок со всей страны.

«Были номинации: «Народный сценический танец», «Мужской танец», «Хоровод», «Наследие», малая форма - «Сольный танец». Конкуренция была огромная, потому что не было ни одного коллектива без звания «народный (образцовый)». Все коллективы были очень достойные», - рассказала руководитель народного (образцового) коллектива «Непоседы» Алевтина Огурцова.

Кстати, конкурс проходил на сцене концертного зала, расположенного у подножия главной телебашни страны.

«У нас был всплеск эмоций, и все эти эмоции мы вложили в свои танцы, показав зрителям и жюри, что танец - это не просто набор движений, а надо вкладывать душу свою, свои чувства, эмоции», - отметила участница коллектива.

«Я постаралась выложиться по максимуму, тем более что меня поддерживали коллектив и руководитель», - поделилась девочка.

Следующее большое выступление «Непосед» пройдет 30 ноября в Центре культуры и досуга.