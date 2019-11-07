07.11.2019 | 15:49

Творческая элита Сердобского района прибыла в областной центр для участия в смотре-конкурсе учреждений культуры региона «Пою тебе, мой Сурский край».

В Лермонтовской библиотеке собрались музыканты, художники, мастера декоративно-прикладного творчества.

Ирина Галкина, например, специализируется на плетении из бумажной лозы.

«Недавно появилась эта техника. Уникальность ее в том, что мы используем газеты и журналы, которые зачастую люди выбрасывают. Готовые изделия пропитываем морилкой, покрываем лаком, и газета вновь превращается в дерево», - рассказала педагог дополнительного образования центра детского творчества (г. Сердобск).

А еще в районном центре много артистов. Роману Юдину близка русская классика.

«Здравствуйте, Иван Александрович Хлестаков, чиновник из Сердобска. Прибыл к вам по случаю такого мероприятия, как презентация Сердобского района», - представился артист.

Конкурс «Пою тебе, мой Сурский край» будет продолжаться до середины декабря. Самые сильные в творческом плане районы назовут члены специального жюри.

«Победителей ждут достойные, интересные призы - это, возможно, комплект оборудования звукового или еще что-то. Сейчас пока мы думаем над этим делом, но все пойдет на благо учреждений культуры, на обновление их материально-технической базы», - пояснил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.