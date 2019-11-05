05.11.2019 | 17:02

На форуме жюри слушало, как звучат сразу 10 инструментов. Для чистоты эксперимента никто не видел, какую гитару брал исполнитель. Все они были спрятаны за ширмой, а музыкант по очереди играл на каждой из них одно и то же произведение.

Все представленные шестиструнки изготовлены вручную российскими мастерами экстра-класса, которые приехали в Пензу из всех уголков страны.

«Профессиональные критерии оценки, такие как сила звука, его громкость, тембр, насколько красиво тянется певучий звук у инструмента, насколько удобно играть на нем», - отметил организатор форума Иван Стеклянников.

Струны на музыкальных инструментах перебирали тоже виртуозы - победители престижных международных конкурсов. А лучшей была признана гитара, которую изготовил мастер из Санкт-Петербурга Дмитрий Павлович.