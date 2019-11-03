03.11.2019 | 14:48

В бывшем кинотеатре «Октябрь» отплясывали исключительно ветераны. Состоялся первый фестиваль по бальным, народным, эстрадным танцам под названием «Ритмы Сурского края». Участников было больше ста человек, возраст - от 55 и старше.

«Здесь надо показать не просто, что ты хорошо танцуешь, а еще и выправку свою, изящество. И вообще все то, что должно называться искусством», - рассказал заслуженный работник культуры России Виктор Гайдабрус.

Иван Андреевич Егоров из Заречного намеревался выступать вместе со своими единомышленниками из клуба «Оптимисты».

«Мы танцуем лирический вальс - три пары. Ну что такое вальс? Это красота. Человек, который этим занимается, как бы продолжает свое долголетие», - отметил зареченец.

Победителей на «Ритмах Сурского края» не выбирали. Всем танцорам-ветеранам вручили одинаковые дипломы.