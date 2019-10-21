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Культура | Постановка театра «Кириллица» признана лучшей в регионе

21.10.2019|18:19
Печать

Студенческий театр «Кириллица» представил, пожалуй, лучший свой спектакль - «Записки юного врача» по рассказам М. А. Булгакова. Здесь все было по-настоящему, как в жизни: дождь, на актерах - одежда, которую носили давным-давно. Декорации на сцене - разобранный старый дом и чудом сохранившаяся мебель.

«Все должно быть быстро и натурально, но при этом так, чтобы врачи, выходя из зала, не сказали: «Какое вранье!» Идет Первая мировая война, и врач тоже воюет, но с болезнями, со смертью», - пояснил режиссер студенческого театра Константин Бутин.

Земского доктора играет Александр Забенько. Его роль очень сложна.

«Спектакль вообще про призвание и про то, что неважно, с какими трудностями ты можешь столкнуться, но есть очень важные вещи, в частности человеческая жизнь, с которыми не работает оправдание, что ты устал», - рассказал актер.

Постановка «Записки юного врача» стала победителем регионального этапа окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Он проводится среди молодежных творческих коллективов по инициативе полпреда Президента РФ Игоря Комарова в Год театра. Поддержать молодых актеров и пожелать им удачи в конкурсе пришел губернатор Иван Белозерцев.

«Через театр мы узнаем культуру России, узнаем жизнь, которая была за многие-многие годы и столетия до нас. Это очень интересно», - отметил он.

Победитель фестиваля «Театральное Приволжье» будет назван в конце ноября - начале декабря.

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Гость|21.10.2019 18:37|

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