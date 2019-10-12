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Культура | Посетители Лермонтовской библиотеки побывали на виртуальном концерте

12.10.2019|17:29
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Одновременно практически со всей страной посетители областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова стали свидетелями необычного музыкального мероприятия.

«Люди, пришедшие на концерт, думают, что сидят в большом зале Московской консерватории, потому что пять камер показывают не только картинку со сцены, но и зрительный зал», - рассказала главный библиотекарь областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Мария Федотова.

В программе виртуального концерта было выступление Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Томаса Зандерлинга. Музыканты исполняли произведения одного из самых выдающихся мировых композиторов - Петра Ильича Чайковского.

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