10.10.2019 | 16:56

Концерт, посвященный Международному дню пожилого человека, в Центре культуры и досуга открыл мужской хор ветеранов. В зрительном зале не было свободных мест. Вспомнив молодость, вышли в свет более 150 пензенцев. Само мероприятие провели с небольшим опозданием - дюдей преклонного возраста принято поздравлять 1 октября.

«Очень большая нагрузка на наши зрительные залы, очень много концертов, культурно-массовых мероприятий выдалось на эти дни. Но все-таки нам хотелось лично от себя, лично от Центра культуры и досуга, от творческого коллектива сделать ветеранам подарок», - пояснил директор ЦКиД г. Пензы Евгений Шилов.

В стране День пожилого человека отмечается с 1992 года. Его основная цель - привлечь внимание к проблемам людей преклонного возраста. Но во время этого мероприятия о каких-либо трудностях не говорили, а пели веселые советские песни.

Чуть больше часа артисты центра культуры заряжали собравшуюся публику позитивом, которого представителям старшего поколения должно хватить надолго.