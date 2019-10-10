Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|11 окт 2019|14:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+11oC
+12oC
Завтра | Ясно |
  70.85  |  $  64.40

Культура | В Центре культуры и досуга ветеранов поздравили с прошедшим праздником

10.10.2019|16:56
Печать

Концерт, посвященный Международному дню пожилого человека, в Центре культуры и досуга открыл мужской хор ветеранов. В зрительном зале не было свободных мест. Вспомнив молодость, вышли в свет более 150 пензенцев. Само мероприятие провели с небольшим опозданием - дюдей преклонного возраста принято поздравлять 1 октября.

«Очень большая нагрузка на наши зрительные залы, очень много концертов, культурно-массовых мероприятий выдалось на эти дни. Но все-таки нам хотелось лично от себя, лично от Центра культуры и досуга, от творческого коллектива сделать ветеранам подарок», - пояснил директор ЦКиД г. Пензы Евгений Шилов.

В стране День пожилого человека отмечается с 1992 года. Его основная цель - привлечь внимание к проблемам людей преклонного возраста. Но во время этого мероприятия о каких-либо трудностях не говорили, а пели веселые советские песни.

Чуть больше часа артисты центра культуры заряжали собравшуюся публику позитивом, которого представителям старшего поколения должно хватить надолго.

0
0
0
0
 
Гость|11.10.2019 08:07|

Льготы отнять и поздравить

Дмитрий Н. Мотовилов|11.10.2019 08:13|

Праздник профессионально советского человека за счёт новой страны. Бывшие райкомовцы, исполкомовцы, облсовпрофовцы . В общем, междусобойчик. Не интересно.

Дмитрий Н. Мотовилов|11.10.2019 10:31|

Где праздник ветеранов изобретений и открытий?

Где праздник ветеранов станка и верстака?

Где праздник ветеранов русского села?

Где профильные союзы ветеранов?

Союзов ветеранов реального труда нет... В наличии только сообщества ветеранов совпартработников, управленцев и массовиков-затейников.

А ведь сколь много интересного и полезного могли бы люди реального труда поведать о своей жизни коллегам и подрастающему поколению...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!