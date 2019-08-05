05.08.2019 | 17:32

175-летию со дня рождения великого живописца посвятили бесплатный сеанс в Музее одной картины. Пришедшим показали фильм «Непостижимый Репин» и продемонстрировали портрет священника Г. С. Петрова кисти неподражаемого русского реалиста.

«Стоит отметить, что Илья Ефимович Репин неплохо представлен в нашей коллекции. Мы имеем девять живописных и графических произведений, которые сейчас представлены в экспозиции «Вернисаж юбиляров 2019 года. Русская классика из фондов Пензенской картинной галереи»», - рассказал заместитель директора галереи Дмитрий Бушмин.

Традиционно сеанс в уникальном музее начался с показа фильма, рассказывающего не только об истории выставляемого портрета, но и о жизни и творчестве Ильи Репина, его работе в имении «Пенаты», идеях, которые он черпал для своих полотен, прогуливаясь по Санкт-Петербургу.

В течение получаса зрители были погружены в атмосферу времен, когда Репин создавал свои картины, в том числе и портрет священника.

Когда показ закончили, поднялся экран и все смогли увидеть полотно. Люди подходили поближе, чтобы в деталях разглядеть работу живописца.

«Как настоящий, как живой прямо. Я очень рада, что побывала, фильм хороший», - поделилась жительница Пензы Нина Гамаюнова.

«Меня впечатлило, очень информативно и интересно. Много где бываю, это ценно, что у вас есть такое место», - отметила Дарья Бакина из Санкт-Петербурга.