У россиян забирают автомобили, купленные у обманутых пенсионерок

У россиян забирают подержанные машины, купленные у обманутых мошенниками пенсионеров, сообщает Baza. Такие инциденты зафиксировали в Краснодарском крае, Рязанской, Московской областях и др.
По данным Baza, один из последних случаев произошел в Москве. Житель столицы купил Volkswagen Tiguan за 1,8 млн рублей у пожилой женщины.
«Продавщица авто показалась милой и адекватной, а машина - ухоженной; сделку быстро оформили по договору купли-продажи за наличные. А спустя неделю мужчина выставил автомобиль на продажу. Первые потенциальные покупатели приехали на осмотр и... предъявили «корочки» МВД. От полицейских мужчина узнал, что пенсионерка под влиянием мошенников продала все свое имущество на сумму 27 млн рублей, включая машину. Сотрудники предъявили постановление о выемке и увезли машину на стоянку», - пишет Baza.
Оказалось, пенсионерка обратилась в суд, чтобы признать покупателя недобросовестным и вернуть автомобиль.
В последний год в России на вторичном рынке недвижимости регистрируются случаи, когда обманутые мошенниками продавцы квартир инициируют судебный процесс о признании сделок недействительной. Они лишились жилья, поверив аферистам: продали его, чтобы «перевести деньги на безопасный счет».
Новости по теме
- Пензенца осудили за вымогательство денег у подростка
- Россиянина наказали за мем с козлоподобным существом
- Сердобчане поговорили с мошенником по видеосвязи и потеряли 1 млн руб.
- Житель Белинского спрятал наркотик в почтовом ящике
- В Госдуме заявили об уголовных сроках за продажу квартир под влиянием мошенников
- В России захотели отменить утильсбор для автомобилей на газе
- Кузнечанин ради выплаты умолчал о покупке дорогого оборудования
- Пензенцу вынесли приговор за убийство матери с особой жестокостью
- В Пензенской области пресекли канал незаконной миграции
- Покатался на ВАЗе: 15-летнего пензенца подозревают в угоне
Последние новости
- Хирургическое отделение в больнице №6 отремонтируют до конца года
- Многодетным матерям хотят разрешить тратить маткапитал на зубы
- Отключение электричества в Пензе: список адресов на 24 ноября
- 23 ноября в Пензенской области будет дождливо и тепло
- Одной категории пензенцев хотят увеличить пособие на оплату проезда
- На вопросы пензенских инвалидов ответят на горячей линии
- Пензенская область названа в числе регионов, где трудно достать инсулин
- Увлажнители воздуха могут навредить глазам
- В Пензе дети долго ждут ЭКГ из-за нехватки специалистов
- 22 ноября воздух в Пензенской области прогреется до +11 градусов
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!