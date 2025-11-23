Общество

У россиян забирают автомобили, купленные у обманутых пенсионерок

У россиян забирают подержанные машины, купленные у обманутых мошенниками пенсионеров, сообщает Baza. Такие инциденты зафиксировали в Краснодарском крае, Рязанской, Московской областях и др.

По данным Baza, один из последних случаев произошел в Москве. Житель столицы купил Volkswagen Tiguan за 1,8 млн рублей у пожилой женщины.

«Продавщица авто показалась милой и адекватной, а машина - ухоженной; сделку быстро оформили по договору купли-продажи за наличные. А спустя неделю мужчина выставил автомобиль на продажу. Первые потенциальные покупатели приехали на осмотр и... предъявили «корочки» МВД. От полицейских мужчина узнал, что пенсионерка под влиянием мошенников продала все свое имущество на сумму 27 млн рублей, включая машину. Сотрудники предъявили постановление о выемке и увезли машину на стоянку», - пишет Baza.

Оказалось, пенсионерка обратилась в суд, чтобы признать покупателя недобросовестным и вернуть автомобиль.

В последний год в России на вторичном рынке недвижимости регистрируются случаи, когда обманутые мошенниками продавцы квартир инициируют судебный процесс о признании сделок недействительной. Они лишились жилья, поверив аферистам: продали его, чтобы «перевести деньги на безопасный счет».

