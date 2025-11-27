Гибель семьи в Засечном: суд начал рассматривать дело виновника ДТП

27.11.2025 | 07:54

Пензенский районный суд начал рассматривать дело 44-летнего жителя Засечного, по вине которого в ДТП погибла семья.

Авария случилась 4 сентября этого года на перекрестке улиц Алой и Олимпийской. В 15:30 там столкнулись Оmoda, которой управлял обвиняемый, Hyundai Matrix с 41-летним водителем, Renault Logan с 54-летним и Volkswagen Passat с 34-летним.

В ДТП погибли автомобилист, управлявший Volkswagen, и два его пассажира: 33-летняя женщина и 7-летний мальчик.

Водитель Оmoda не имел права садиться за руль, был нетрезв. Он ехал на высокой скорости.

«В нарушение правил дорожного движения на перекрестке с улицей Олимпийской обвиняемый выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с другим автомобилем», - сообщили в областной прокуратуре.

Во время следствия водитель признал свою вину. Его заключили под стражу.

На первом судебном заседании прокурор огласил обвинение. Были допрошены очевидцы ДТП, родственники погибших, другие свидетели. Они рассказали об обстоятельствах трагедии.

«Судебное следствие продолжено», - отметили в областной прокуратуре.

Водителю Оmoda грозит до 15 лет лишения свободы.