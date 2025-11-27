Гибель семьи в Засечном: суд начал рассматривать дело виновника ДТП

Пензенский районный суд начал рассматривать дело 44-летнего жителя Засечного, по вине которого в ДТП погибла семья.
Авария случилась 4 сентября этого года на перекрестке улиц Алой и Олимпийской. В 15:30 там столкнулись Оmoda, которой управлял обвиняемый, Hyundai Matrix с 41-летним водителем, Renault Logan с 54-летним и Volkswagen Passat с 34-летним.
В ДТП погибли автомобилист, управлявший Volkswagen, и два его пассажира: 33-летняя женщина и 7-летний мальчик.
Водитель Оmoda не имел права садиться за руль, был нетрезв. Он ехал на высокой скорости.
«В нарушение правил дорожного движения на перекрестке с улицей Олимпийской обвиняемый выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с другим автомобилем», - сообщили в областной прокуратуре.
Во время следствия водитель признал свою вину. Его заключили под стражу.
На первом судебном заседании прокурор огласил обвинение. Были допрошены очевидцы ДТП, родственники погибших, другие свидетели. Они рассказали об обстоятельствах трагедии.
«Судебное следствие продолжено», - отметили в областной прокуратуре.
Водителю Оmoda грозит до 15 лет лишения свободы.
Новости по теме
- В Пензе будут бороться с лихачами для снижения аварийности
- Стали известны детали аварии под Москвой с выпавшей на ходу из авто годовалой девочкой
- Суд не изменил приговор «вору в законе» из пензенской колонии
- В Пензенском районе 84-летний водитель ВАЗа погиб в ДТП с фурами
- Российская школьница подозревается в расправе над матерью
- В Пензе поймали вандала, изрисовавшего вагон поезда
- В кювете на крыше: на ул. Львовской перевернулась легковая машина
- В Сердобском районе женщина на Ford Focus врезалась в дерево
- Назван возраст погибших водителей сгоревших «Газелей»
- В ДТП в Городищенском районе погибли водители сгоревших «Газелей»
Последние новости
- 21 жительнице региона вручили медали «Материнская доблесть»
- 28 ноября отключат свет в центре и 4 микрорайонах Пензы
- Врач: Привычка откладывать будильник ухудшает самочувствие
- Детям, рожденным через 300 дней после смерти отца, назначат выплату
- Объявлена дата прямой линии губернатора Олега Мельниченко
- 27 ноября в Пензенской области будет облачно и прохладно
- Кардиолог: Через несколько дней после этого симптома увозят с инфарктом
- Зареченских пенсионеров ждут на занятиях суставной гимнастикой
- Больше половины жителей региона привились от гриппа
- В Пензе будут бороться с лихачами для снижения аварийности
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!