Житель Спасска отсудил у автосалона 80000 рублей за ненужную услугу

Суд защитил права жителя Спасска, купившего автомобиль. Машина обошлась мужчине в 3 020 000 рублей.
При покупке клиенту пришлось отдать 100 000 рублей за дополнительное оборудование, установленное в автомобиле. Мужчине показалось это несправедливым, и он подал иск в суд.
Однако его не удовлетворили, поскольку автовладелец не смог доказать, что это дополнительное оборудование входило в заводскую комплектацию приобретенной машины.
Зато суд согласился с утверждением истца о навязывании ему услуги по предпродажной подготовке автомобиля. Ее оплата входила в условия приобретения, отказаться мужчина не мог, хотя нужды в этих действиях не было.
В пользу клиента взыскали 80 000 рублей, сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.
Автосалон также должен будет заплатить мужчине неустойку в размере 30 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований клиента - 40 000 рублей и пеню за просрочку исполнения требований потребителя - 1% от взыскиваемой суммы за каждый день по дату фактического исполнения решения суда.
Новости по теме
- Автоюрист объяснил лишение россиянина прав из-за двух деталей на госномере
- Гибель семьи в Засечном: суд начал рассматривать дело виновника ДТП
- В Пензе будут бороться с лихачами для снижения аварийности
- Суд не изменил приговор «вору в законе» из пензенской колонии
- В Пензе поймали вандала, изрисовавшего вагон поезда
- На перекрестке улиц Мира и Ленинградской грядут изменения
- Ремонт сетей на дороге на ул. Кулакова обещали завершить за 5 дней
- В кювете на крыше: на ул. Львовской перевернулась легковая машина
- В УЖКХ Пензы пояснили, установят ли камеру у входа в Комсомольский парк
- Обязательную регистрацию самокатов могут ввести в 2026 году
Последние новости
- В Пензе поймали вандала, изрисовавшего вагон поезда
- Пензенец более 10 раз не смог сдать на права и купил подделку
- Житель Спасского района посчитал, что его незаконно призвали в армию
- Разводил рыб: пойманный с сетями на пруду пензенец нашел оправдание
- Объезд Спасска: одну дорогу разбили в процессе строительства другой
- На ул. Кулакова легковая машина застыла на краю провала
- В Колышлейском районе ребенка-инвалида не хотели брать в детсад
- У жителя Колышлея конфисковали самодельный мотоцикл
- В Пензе пенсионерке вернули деньги, переведенные на «безопасный счет»
- Пензячка получит почти 1 млн рублей за непостроенный дом
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!