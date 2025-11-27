Житель Спасска отсудил у автосалона 80000 рублей за ненужную услугу

27.11.2025 | 11:43

Суд защитил права жителя Спасска, купившего автомобиль. Машина обошлась мужчине в 3 020 000 рублей.

При покупке клиенту пришлось отдать 100 000 рублей за дополнительное оборудование, установленное в автомобиле. Мужчине показалось это несправедливым, и он подал иск в суд.

Однако его не удовлетворили, поскольку автовладелец не смог доказать, что это дополнительное оборудование входило в заводскую комплектацию приобретенной машины.

Зато суд согласился с утверждением истца о навязывании ему услуги по предпродажной подготовке автомобиля. Ее оплата входила в условия приобретения, отказаться мужчина не мог, хотя нужды в этих действиях не было.

В пользу клиента взыскали 80 000 рублей, сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

Автосалон также должен будет заплатить мужчине неустойку в размере 30 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований клиента - 40 000 рублей и пеню за просрочку исполнения требований потребителя - 1% от взыскиваемой суммы за каждый день по дату фактического исполнения решения суда.