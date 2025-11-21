Покатался на ВАЗе: 15-летнего пензенца подозревают в угоне

В Пензе 15-летнего подростка подозревают в угоне ВАЗ-2108. Юноша хотел покататься и вернуть машину, но не смог.
В полицию с заявлением о пропаже автомобиля, который стоял на парковке у дома на улице Рахманинова, обратился его 41-летний владелец.
Правоохранители нашли угнанный ВАЗ на территории одного из садоводческих товариществ в Октябрьском районе. На машине были следы ДТП. Вскоре полицейские установили и личность угонщика. Тот не стал отрицать свою причастность.
По словам подростка, он намеренно ночью пришел во двор дома, забрался в салон автомобиля, завел двигатель и отправился кататься.
Он планировал после пригнать ВАЗ обратно, однако помешала встреча с приятелями. Подросток уступил руль одному из них, но тот не справился с управлением и врезался в дерево.
Затем злоумышленник отогнал машину в безлюдное место, чтобы ее не нашли как можно дольше.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.
Новости по теме
- Средний размер кредита на покупку автомобиля вырос
- В 2026 году пензенцы могут остаться без такси
- Пензенцы продолжают покупать автомобили дороже 10 млн рублей
- На ул. Кулакова легковая машина застыла на краю провала
- Подросток отдал больше миллиона рублей мошенникам ради спасения мамы от «тюрьмы»
- Ремонт участка трассы Р-208 в Белинском районе завершен досрочно
- На платформе ВТБ Авто стартует продажа автомобилей Solaris
- Наличие техосмотра предложили проверять с помощью дорожных камер
- Выявлен неожиданный фактор ускорения биологического старения
- Водителей легковушек стали штрафовать на сотни тысяч рублей из-за грузовиков
Последние новости
- В Пензе паре вынесли приговор за покушение на сбыт героина
- Дроппер вернет 320 000 рублей пожилой зареченке
- 19-летнему пензенцу грозит суд за оправдание терроризма
- Удар в сердце: вынесен приговор пензячке, убившей бывшего мужа
- Пензячка 2 года зарабатывала деньги на незаконной миграции
- В Пензе вынесли приговор по делу о гибели рабочего в мебельном цехе
- Экс-чиновнице Вере Фейгиной изменили меру пресечения
- В прокуратуре составили портрет пензенского преступника
- Лунинец 2 месяца общался с мошенниками и потерял 7 млн
- Молодой кузнечанин захотел убить за полученную пощечину
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!