Покатался на ВАЗе: 15-летнего пензенца подозревают в угоне

21.11.2025 | 10:16

В Пензе 15-летнего подростка подозревают в угоне ВАЗ-2108. Юноша хотел покататься и вернуть машину, но не смог.

В полицию с заявлением о пропаже автомобиля, который стоял на парковке у дома на улице Рахманинова, обратился его 41-летний владелец.

Правоохранители нашли угнанный ВАЗ на территории одного из садоводческих товариществ в Октябрьском районе. На машине были следы ДТП. Вскоре полицейские установили и личность угонщика. Тот не стал отрицать свою причастность.

По словам подростка, он намеренно ночью пришел во двор дома, забрался в салон автомобиля, завел двигатель и отправился кататься.

Он планировал после пригнать ВАЗ обратно, однако помешала встреча с приятелями. Подросток уступил руль одному из них, но тот не справился с управлением и врезался в дерево.

Затем злоумышленник отогнал машину в безлюдное место, чтобы ее не нашли как можно дольше.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.