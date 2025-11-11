Криминал

Совершивший госизмену зареченец обжаловал приговор в Верховном суде

Верховный суд России не смягчил приговор 41-летнему жителю Заречного, совершившему государственную измену. Во вторник, 11 ноября, было объявлено, что мужчина проведет 15 лет в колонии строгого режима.

В июле 2022 года зареченец через знакомого передал в посольство иностранного государства письмо, в котором предложил свои услуги по содействию в деятельности против России.

С октября 2022-го по январь 2023-го он с той же целью переписывался по электронной почте с людьми, выступавшими от имени иностранного государства.

В январе 2023 года мужчина установил контакт с представителем Службы безопасности Украины. По его заданию за обещанное вознаграждение он собрал и передал персональные данные 2 участников СВО.

Вину в совершении преступлений зареченец не признал.

Его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года и штрафом в размере 700 000 рублей.

«Кассационная жалоба со стороны осужденного с просьбой о смягчении наказания судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ оставлена без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.

