Совершивший госизмену зареченец обжаловал приговор в Верховном суде

Верховный суд России не смягчил приговор 41-летнему жителю Заречного, совершившему государственную измену. Во вторник, 11 ноября, было объявлено, что мужчина проведет 15 лет в колонии строгого режима.
В июле 2022 года зареченец через знакомого передал в посольство иностранного государства письмо, в котором предложил свои услуги по содействию в деятельности против России.
С октября 2022-го по январь 2023-го он с той же целью переписывался по электронной почте с людьми, выступавшими от имени иностранного государства.
В январе 2023 года мужчина установил контакт с представителем Службы безопасности Украины. По его заданию за обещанное вознаграждение он собрал и передал персональные данные 2 участников СВО.
Вину в совершении преступлений зареченец не признал.
Его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года и штрафом в размере 700 000 рублей.
«Кассационная жалоба со стороны осужденного с просьбой о смягчении наказания судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ оставлена без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.
Новости по теме
- В Кузнецке запустили конкурс поделок для бойцов к Новому году
- В Госдуме выступили против создания брачного агентства для ветеранов СВО
- Порядок выплаты 1 млн рублей после смерти бойца планируют изменить
- В Пензенской области 625 ветеранов СВО смогли оценить свое здоровье
- Пензячка получит 250 000 рублей после ДТП с ЗИЛом
- Пензенца оштрафовали за перевод денег общественному движению
- Обнародованы правила проведения сборов резервистов для защиты НПЗ
- В Лунинском районе женщина вышла замуж за участника СВО ради выплат
- В Сердобском районе установили 5 укрытий для защиты от БПЛА
- В Кузнецке открыли мемориальную доску погибшему на СВО врачу
Последние новости
- В Сердобске молодой мужчина погиб после ссоры с сожительницей
- Пензенца оштрафовали за перевод денег общественному движению
- У кузнечанина в машине нашли пистолет с патронами
- Двух пензенских адвокатов обвинили в мошенничестве на 2,7 млн рублей
- Пензячка потеряла больше 300 000 руб. из-за «звезды» из Южной Кореи
- Планировавшего игорный бизнес кузнечанина отправили в колонию
- В Пензенской области иностранец попытался подкупить полицейского
- В Пензенской области четверых мужчин лишили гражданства
- 16-летняя девушка пыталась сбыть наркотик на станции Арбеково
- Вере Фейгиной вновь продлили срок пребывания под стражей
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!