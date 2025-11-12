Криминал

Тамалинский пенсионер оклеветал даму сердца из-за ревности

Печать
Telegram

73-летнего жителя Тамалинского района подозревают в ложном доносе на бывшую сожительницу.

Пенсионер обратился в полицию с заявлением о том, что женщина похитила у него деньги, а также дорогой костюм.

Правоохранители проверили информацию и установили, что сожительница не причастна к преступлению, а сельчанин написал ложный донос.

Мужчина во всем признался. По его словам, сожительница уехала от него в Сердобский район, заявив, что якобы хочет погостить у родственников. Но через месяц пенсионер узнал от соседей, что возлюбленная солгала: все это время она жила с другим мужчиной.

Разозлившись, он решил отомстить сожительнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело, пенсионеру грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети