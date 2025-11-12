Тамалинский пенсионер оклеветал даму сердца из-за ревности

73-летнего жителя Тамалинского района подозревают в ложном доносе на бывшую сожительницу.
Пенсионер обратился в полицию с заявлением о том, что женщина похитила у него деньги, а также дорогой костюм.
Правоохранители проверили информацию и установили, что сожительница не причастна к преступлению, а сельчанин написал ложный донос.
Мужчина во всем признался. По его словам, сожительница уехала от него в Сердобский район, заявив, что якобы хочет погостить у родственников. Но через месяц пенсионер узнал от соседей, что возлюбленная солгала: все это время она жила с другим мужчиной.
Разозлившись, он решил отомстить сожительнице.
По данному факту возбуждено уголовное дело, пенсионеру грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.
Новости по теме
- Пензенские полицейские отправились на Северный Кавказ
- У кузнечанина в машине нашли пистолет с патронами
- Полицейские напомнили, какие данные банковских карт нельзя называть
- Пензячка потеряла больше 300 000 руб. из-за «звезды» из Южной Кореи
- Начальник областного УМВД раскрыл сотрудникам путь к успеху
- 16-летняя девушка пыталась сбыть наркотик на станции Арбеково
- В полиции рассказали о запуске детских сим-карт
- В Пензе женщину задержали за установку сим-боксов в квартире
- Названо количество мигрантов в Пензенской области
- Полицейские по горячим следам раскрыли угон «Лады-Гранты»
Последние новости
- В Пензе курьера обязали вернуть деньги женщине, продавшей квартиру
- В Сердобске молодой мужчина погиб после ссоры с сожительницей
- Совершивший госизмену зареченец обжаловал приговор в Верховном суде
- Пензенца оштрафовали за перевод денег общественному движению
- У кузнечанина в машине нашли пистолет с патронами
- Двух пензенских адвокатов обвинили в мошенничестве на 2,7 млн рублей
- Пензячка потеряла больше 300 000 руб. из-за «звезды» из Южной Кореи
- Планировавшего игорный бизнес кузнечанина отправили в колонию
- В Пензенской области иностранец попытался подкупить полицейского
- В Пензенской области четверых мужчин лишили гражданства
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!