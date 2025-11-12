Тамалинский пенсионер оклеветал даму сердца из-за ревности

12.11.2025 | 08:40

73-летнего жителя Тамалинского района подозревают в ложном доносе на бывшую сожительницу.

Пенсионер обратился в полицию с заявлением о том, что женщина похитила у него деньги, а также дорогой костюм.

Правоохранители проверили информацию и установили, что сожительница не причастна к преступлению, а сельчанин написал ложный донос.

Мужчина во всем признался. По его словам, сожительница уехала от него в Сердобский район, заявив, что якобы хочет погостить у родственников. Но через месяц пенсионер узнал от соседей, что возлюбленная солгала: все это время она жила с другим мужчиной.

Разозлившись, он решил отомстить сожительнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело, пенсионеру грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.