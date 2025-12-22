Криминал

Дело руководителя агропромхолдинга передали в суд

В Пензе 47-летнего жителя Мордовии, являвшегося генеральным директором агропромышленного холдинга, обвиняют в сокрытии денег от налогообложения.

С мая по сентябрь 2024 года мужчина узнал о наличии у подконтрольных ему юридических лиц задолженности по уплате налогов и страховых взносов более чем на 9,5 млн рублей.

«С целью сокрытия денежных средств организаций он дал поручение производить расчеты с контрагентами через счета иной подконтрольной холдингу компании, минуя расчетные счета фирм-должников», - пояснили в областной прокуратуре.

Таким образом ему удалось скрыть более 14,5 млн рублей, за счет которых должны были взыскать недоимку.

«Впоследствии недоимка с учетом начисленных налоговым органом пеней была полностью возмещена в бюджет в сумме более 17 млн рублей», - сообщили в региональном управлении СКР.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Ленинский районный суд.

